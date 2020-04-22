В Екатеринбурге за три месяца зарегистрировано 3,4 тысячи случаев пневмонии

Главный врач городского центра медпрофилактики Лилия Семенова сегодня в гордуме представила официальную статистику по заболеваемости пневмонией в Екатеринбурге. По данным медиков, с января по март 2020 года в городе зарегистрирован 3 431 случай. Показатель заболеваемости составил 222,9 заболевших на 100 тысяч населения.

«Это расценивается как обычное значение. Средний многолетний показатель по пневмонии составляет 210,7. Рост небольшой и укладывается в статистику. Хочу отметить, что на сегодняшний день каждый случай пневмонии подлежит стопроцентной регистрации и лабораторному обследованию. Определены стандарты лечения пневмонии и тактика, если у пациента будет обнаружен Covid-19», – сообщила Лилия Семенова, отвечая на вопросы депутатов комиссии по здравоохранению ЕГД.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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