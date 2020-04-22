«Угрожают поджечь дом или проткнуть колеса», – жители деревни объединились для борьбы с «закладчиками» и искателями «кладов» (ВИДЕО)

В деревне Поварня люди, в первую очередь, жители молодого коттеджного поселка, начали объединяться для борьбы с «закладчиками» и искателями наркокладов. Со слов жителей деревни, в ближайший лес приезжают неизвестные лица, чтобы забрать запрещенные вещества. Подробности – в нашем материале.

Жители деревни объединились для борьбы с «закладчиками»

Меньше двух недель назад жители Поварня Белоярского ГО стали замечать, что около ближайшего леса все чаще появляются чужие люди, они приезжают на машинах и зачем-то уходят в сторону чащи. После визитов незнакомцев на опушке леса вокруг корней деревьев, пней, больших веток или упавших стволов была перерыта земля и разбросан мох, валялись странные упаковки, которые сельчане показали правоохранителям. Полицейские пояснили обратившимся, что, скорее всего, в этих обертках были запрещенные вещества. Кроме того, возле некоторых домов начали появляться использованные шприцы.

Местные жители считают, что в их лесу прячут «закладки», за которыми приезжают наркоманы. Поэтому люди объединились в инициативную группу и теперь следят за чужаками, которые появляются в районе их коттеджного поселка.

«Мы останавливали подозрительных личностей, интересовались целями визита. Они внятно объяснить ничего не могли. Либо это было вранье: якобы они грибы собирают или остановились для похода в туалет. Но на самом деле это были целенаправленные визиты в лес, предположительно, за запрещенными веществами, – рассказывает житель деревни Сергей. – На законных основаниях мы никого задерживать не можем. Мы не имеем таких полномочий, поэтому ведем с этими людьми разъяснительную беседу и просим не возвращаться. В одиночку к машинам мы не подходим. У нас есть рации и инициативная группа. Мы можем быстро собраться, встретить незнакомцев, уточнить их цель визита, сфотографировать лица людей и записать номера машин, чтобы передать в полицию», – дополнил он.

Сосед Сергея Александр сообщил «Новому Дню», что они обратились к белоярским полицейским, а также составили коллективное заявление в управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области. Но ответа пока не получили.

«Полицейские приезжали. Взяли объяснения, обещали помочь. Совет от полицейских был такой: «Мы вам сочувствуем. Вооружайтесь законными средствами. Сопротивление оказывайте, но в случае серьезных конфликтов звоните», – вспоминает Александр. От также отметил, что в среднем до них правоохранители добираются примерно за два часа.

К слову, повод для беспокойства есть. Неизвестные не раз угрожали местным проткнуть колеса, повредить машины или даже спалить дома. Для своей безопасности участники инициативной группы приобретают газовые баллончики, а на въезде в поселок решили поставить шлагбаум, который перекроет проезд непрошенным гостям к лесу.

Поварня, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Поварня. Другие новости 22.04.20

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