Горздрав: в Екатеринбурге недокомплект участковых врачей и фельдшеров скорой помощи

В медицинских учреждениях Екатеринбурга сохраняется высокая потребность в кадрах первичного звена. Чаще всего в больницах не хватает участковых терапевтов, педиатров и врачей скорой помощи.

Как сообщил начальник горздрава Денис Демидов, в 2019 году службу здравоохранения Екатеринбурга пополнили 455 специалистов – 178 врачей и 270 медсестер. При этом выбыло всего 26 работников. Но нехватка медиков все равно ощущается. На сегодняшний день нужны еще 54 участковых терапевта, 30 участковых педиатров, 45 врачей скорой помощи, 91 фельдшер. «У нас есть тенденция с сокращением количества врачей скорой помощи. Это связано, к сожалению, с подготовкой кадров. Мы активно прорабатываем открытие программы ординатуры на базе Уральского государственного медицинского университета. Сейчас специалистам проблематично проходить ординатуру, приходится ездить в другой город, это неудобно для горожан. Горздрав со своей стороны готов предоставить необходимое оборудование для обучения и прохождения практики», – рассказал Демидов на заседании профильной комиссии городской думы.

Отвечая на вопросы депутатов, чиновник подчеркнул, что сегодня бригады скорой помощи комплектуются фельдшерами, но в соответствии со всеми федеральными нормами. Что касается больниц, то там встречаются ситуации, когда врач совмещает амбулаторную службу и работу в стационаре. «В этом случае врач может работать больше, чем на одну ставку. Никто запретить ему этого не может, если есть вакантное место», – сообщил Демидов.

По данным руководителя горздрава, по итогам 2019 года средняя заработная плата врачей составила 77 330 рублей, среднего медицинского персонала – 43 141 рублей, младшего персонала – 37 212 рублей. При этом в больницах Екатеринбурга, как и в прошлые годы, есть проблема с отсутствием современного оборудования – не хватает маммографов, КТ и эндоскопического оборудования.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 22.04.20

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