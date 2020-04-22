Роспотребнадзор призвал россиян меньше питаться, чтобы не заплыть жиром в самоизоляции

Главный санитарный врач России Анна Попова утвердила методические рекомендации по питанию россиян во время самоизоляции. Документ был опубликован сегодня. В нем рассказывается, как и чем должны питаться граждане России, чтобы «устранить или снизить влияние негативных факторов, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции и необходимостью нахождения населения в условиях самоизоляции».

По мнению главного санврача, уменьшение энерготрат для взрослых составляет 300-400 ккал в день, а для детей – 200-400. «Сохранение привычного режима питания приводит к неизбежному набору жировой массы и висцеральной жировой ткани, и может приводить к уменьшению мышечной массы. Более того, следует учитывать, что в период длительного нахождения в домашних условиях может наблюдаться увеличение суточного энергопотребления, связанное с высокой доступностью пищевых продуктов, наличием избытка свободного времени и гиперфагической реакцией на стресс», – говорится в документе.

В числе мер, которые позволят россиянам не заплыть жиром, санврачи называют «уменьшение энергетической ценности рациона питания» и «обеспечение максимально возможного уровня физической активности» (ежедневное выполнение комплексов упражнений, уборка квартиры). По расчетам, которые приводятся в документе, всем людям, старше трех лет, надо снизить калорийность пищи. Оптимальные цифры выглядят так: – 1500 ккал для детей в возрасте от 3 до 7 лет; – 1600-2000 ккал для детей в возрасте от 7 до 18 лет; – 1600-1800 ккал для практически здоровых женщин старше 18 лет; – 1800-2100 ккал для практически здоровых мужчин старше 18 лет.

При этом, родителям напоминают, что «энергетическая ценность рациона питания ребенка… должна обеспечивать процессы роста, развития, и формирования организма». «Химический состав рекомендуемого рациона: полноценные животные белки, жиры, в том числе полиненасыщенные жирные кислоты, углеводы, в том числе пищевые волокна, витамины, минеральные вещества и микроэлементы, биологически активные вещества», – говорится в рекомендациях. Представлен и список продуктов, которые необходимо есть россиянам – это хлеб, молоко и молочные продукты, включая творог, масло и сыры, мясо, птица и рыба, причем не реже двух раз в неделю, блюда из яиц 2-3 раза в неделю, около 400 граммов овощей и фруктов в сутки.

В документе также приводится пример оптимального рациона на день для взрослого человека. Он выглядит вот так:

ЗАВТРАК

1. Омлет (100 гр)

2. Салат из помидоров и огурцов с растительным маслом (150/10 гр)

3. Кофе 150 (гр)

ВТОРОЙ ЗАВТРАК

1. Йогурт 1,5% жирности без наполнителей (125 гр)

2. Апельсиновый сок (180 гр)

ОБЕД

1. Овощной суп (250 гр)

2. Мясные котлеты (100 гр)

3. Вермишель со сливочным маслом (120/5 гр)

4. Напиток из кураги (200 гр)

ПОЛДНИК

1. Отвар шиповника (200 гр)

2. Яблоки (180 гр)

УЖИН 1. Филе индейки, запеченное с сыром (100 гр)

2. Отварная броколли со сливочным маслом (150/5 гр)

3. Отварной рис (150 гр)

4. Чай (180 гр)

НА НОЧЬ

1.Кефир 2,5% жирности без наполнителей (200 гр).

Екатеринбург, Елена Сычева

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