Правительство отказалось от трансляции заседаний

Правительство Свердловской области пока отказалось от трансляции своих еженедельных заседаний по четвергам.

Как сообщил «Новому Дню» источник в департаменте информполитики, это «технически затейливо», ведь теперь заседания проходят в режиме видеоконференций – министры докладывают губернатору из своих кабинетов, далеко не все из которых находятся в доме правительства. Например, сегодня в ситуационном центре в Доме Севастьянова будут включения из пяти мест: из зала заседаний «белого дома», студии министерства финансов (проспект Ленина, 34), студии министерства природных ресурсов и экологии (ул. Малышева, 101), студии министерства общественной безопасности (ул. Карла Либкнехта, 8а) и студии министерства социальной политики (ул. Большакова, 105).

Кроме того, в повестку теперь не включают крупные доклады, которые раньше становились главной темой заседаний. Кабмин рассматривает только срочные проекты постановлений. Само время заседаний сократилось до 30 минут.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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