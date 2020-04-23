Исеть вышла из берегов (ФОТО)

В Екатеринбурге на набережной реки Исети на участке от Малышева до Куйбышева нельзя пройти по нижнему ярусу – вода поднялась и затопила его, подобралась вплотную к скамейкам. Уровень воды поднялся из-за таяния снега и весенних дождей.

Напомним, по сообщению Росгидрометцентра, осадки ожидаются до конца этой недели. Самые сильные дожди пройдут в пятницу и субботу. Эти же два дня станут самыми холодными на неделе.

Екатеринбург, Семен Саливанчук, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 23.04.20

Работников ПНТЗ могут «самоизолировать» в пассажирские вагоны прямо на территории предприятия. / В Екатеринбург запланированы еще два вывозных рейса: из Бангкока и Гоа. / Правительство отказалось от трансляции заседаний. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»