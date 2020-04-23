В центре Екатеринбурга из грузовика просыпались рулоны бумажных полотенец (ФОТО)

В центре Екатеринбурга произошла почти анекдотичная ситуация – на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта из грузового уазика «Яндекса» высыпались упаковки с рулонами бумажных полотенец, передает корреспондент «Нового Дня».

По всей видимости, водитель неплотно закрыл дверцы кузова. Мужчина вовремя заметил, что груз высыпается из машины, остановил грузовик и стал собирать все обратно.

Екатеринбург, Александр Саливанчук, Антон Отман, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 23.04.20

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