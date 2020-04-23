Из-за коронавируса заморозили проект ВСМ «Екатеринбург – Челябинск»

Проект строительства Уральской скоростной магистрали между Екатеринбургом и Челябинском решили заморозить из-за ситуации с коронавирусе, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УСМ. «Это связано, в том числе, с необходимостью приоретизации расходов и перераспределения финансовых и нефинансовых ресурсов с целью преодоления социально-экономического кризиса в результате распространения коронавирусной инфекции», – сообщили там.

В пресс-службе проекта выразили надежду, что после стабилизации ситуации в стране и наступления более благоприятной обстановки, УСМ «вновь встанет на повестке дня, и новая команда даст новый импульс его развитию».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 23.04.20

Пропускной режим в Свердловской области будет действовать с 1 по 10 мая. / В центре Екатеринбурга из грузовика просыпались рулоны бумажных полотенец (ФОТО). / Арбитражный суд ждет исков о банкротстве ипотечников и готовится отбирать квартиры. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»