В арбитраже отклонили первый иск о банкротстве предприятия из «мораторного» списка

В Арбитражном суде Свердловской области отклонили первый иск о признании несостоятельным предприятия, которое вошло в список с правом моратория на банкротство. Это не системообразующее предприятие, в перечень оно попало как предприятие сферы, наиболее пострадавшей от коронавирусного кризиса. По словам зампредседателя суда Ильи Чуракова, с начала нерабочих дней в суд поступило 65 заявлений о банкротстве компаний, они регистрируются в течение пяти дней, не исключено, что в ближайшее время исков, которые вернут заявителям, станет больше.

С 4 апреля сроком на полгода введен мораторий на банкротство компаний по двум спискам: в один из них попали конкретные предприятия, в основном системообразующие, в другом содержатся данные основного вида деятельности. Всего запрет коснулся 1,3 млн предприятий по России, проверить, можно ли банкротить конкретную компанию, можно на сайте налоговой.

Помимо запрета на банкротство, для юрлица из «мораторного» списка приостанавливаются исполнительные производства. Это может стать проблемой для небольших компаний, которым задолжали «мораторные» крупные предприятия. Более того, если какой-либо компании придется банкротиться, а ее должник – предприятие из перечня неприкосновенных, то никаких послаблений в суде делать не будут. Единственный нюанс – можно дать отсрочку рассмотрения дела, так как сейчас в суде разбираются в основном те дела, в которых люди не участвуют, решения выносятся на основании документов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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