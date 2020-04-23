ЕМУП «Водоканал» почти на месяц закроет движение в части Чкаловского района

С 4 по 27 мая 2020 года Екатеринбургский МУП «Водоканал» закроет движение транспорта по переулку Широкому от улицы Гастелло до улицы Щербакова.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, закрытие связано с проведением работ по строительству сетей канализации. По окончании укладки сетей предприятие восстановит элементы нарушенного благоустройства в сроки, указанные в разрешении на производство земляных работ.

Специалисты Водоканала просят жителей Чкаловского района с пониманием отнестись к временным неудобствам. Водителям, в свою очередь, следует обращать внимание на новые установленные знаки и указатели, заранее планируя маршрут передвижения.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 23.04.20

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