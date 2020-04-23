На трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган до конца лета ввели реверсивное движение

С сегодняшнего дня на федеральной трассе Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган будет организовано реверсивное движение. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уралуправтодора, это связано с ремонтными работами на участках км 51+562 – 53+600, км 59+668 – км 61+883. Работы будут продолжаться ежедневно с 08-00 до 19-00, ориентировочно – до 31 августа.

Дорожники просят водителей учитывать информацию при планировании своего маршрута. Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.

Екатеринбург, Курган, Евгения Вирачева

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