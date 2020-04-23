Ночью Средний Урал ждут заморозки до -10 и снегопады

В Свердловской области началось похолодание, которое продлится по меньшей мере три дня.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уралгидрометцентра, уже сегодня ночью температура воздуха в области упадет до -5, на севере – до -10. В Екатеринбурге ночью ожидается до -2. Пройдут осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Завтра днем в регионе будет от +2 до +7, вероятен дождь, в Екатеринбурге – до +6, также с дождем, возможны порывы западного ветра до 14 м/с. В ночь на субботу, 25 апреля, в области будет -1,-6, при прояснении до -11, днем – до + 10 (в горах +1). Снег и дождь продолжатся.

Впрочем, уже в воскресенье, по прогнозам синоптиков, станет теплее: ночью до +5, днем в Екатеринбурге – до +18, однако все еще возможны дожди и сильный юго-западный ветер.

Сейчас в Екатеринбурге облачно, +6, временами идет дождь.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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