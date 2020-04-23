В УрФО подтверждено 1 265 случаев Covid-19 (ИНФОГРАФИКА)

Уральский Федеральный округ стал шестым в России по скорости распространения коронавируса. Меньше подтвержденных случаев только в СибФО и ДФО. В Уральском федеральном округе по состоянию на 13.00 местного времени 23 апреля подтверждено 1 265 случаев заболевания коронавирусом нового типа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре полпредства, пока больше всего подтвержденных случаев коронавируса – в Тюменской области: 341 (22 новых случая за сутки, в стационаре с подозрением – 16). В Свердловской области – 271 (28 новых – за последние сутки, в стационаре с подозрением – 323). Неблагополучную тройку замыкает ЯНАО: 243 (+94 за сутки, в стационаре с подозрением – 147). В ХМАО-Югре – 215 зараженных (+12 за сутки, в стационаре с подозрением – 78 человек); в Челябинской области – 173 (+66 за сутки, в стационаре с подозрением – 0). Меньше всего случаев выявлено в Курганской области – 22.

С начала пандемии в УрФО выздоровели от коронавируса 180 человек, скончались шестеро: двое – в Тюменской области, по одному человеку – в Свердловской, Челябинской областях, ХМАО и ЯНАО.

В округе продолжается работа по развертыванию дополнительных инфекционных коек. Всего к 28 апреля необходимо развернуть 7 522 койки, в том числе 5 265 – обеспечены кислородом, из них 2 632 – обеспечены ИВЛ.

На сегодняшний день развернуто 5 739 коек, из них с кислородом – 3 859 (73,3%), в том числе с ИВЛ – 1 515 (57,6%):

Курганская область – 282 койки (68% от плана), из них 158 с кислородом (54,7% от плана), в том числе 49 с ИВЛ (34% от плана);

Свердловская область – 2 187 коек (75,5% от плана), из них 1 362 с кислородом (67% от плана), в том числе 424 с ИВЛ (41,8% от плана);

Тюменская область – 620 коек (80,6% от плана), из них 434 с кислородом (80,6% от плана), в том числе 217 с ИВЛ (80,6% от плана);

Челябинская область – 1 245 коек (53% от плана), из них 898 с кислородом (55% от плана), в том числе 454 – с ИВЛ (55,6% от плана);

ХМАО – Югра – 895 коек (107% от плана), из них 645 с кислородом (110,1% от плана), в том числе 309 – с ИВЛ (105,5% от плана);

ЯНАО – 510 коек (187,5% от плана), из них 362 с кислородом (190% от плана), в том числе 62 с ИВЛ (65,1% от плана).

Кроме того, в округе продолжается тестирование. Всего на 22 апреля сделано 193 860 тестов. Больше всего – в Свердловской области (58 115 тестов), затем идет Тюменская область (44 904 теста), третья – Челябинская (35 322 теста). В ЯНАО проведено 27 719 тестов, в ХМАО-Югре – 22 338, в Курганской области – 5 412 тестов.

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