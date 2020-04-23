Волонтеры фонда «Добрососедство» помогают уральцам во время карантина (ФОТО, ВИДЕО)

Волонтеры фонда «Добрососедство» сегодня вновь вышли помогать жителям Ленинского района, находящимся на самоизоляции. Речь в первую очередь идет о пенсионерах, ведь им категорически нельзя выходить из дома и контактировать с внешним миром. Именно так можно минимизировать риски заразиться коронавирусом.

Волонтеры фонда «Добрососедство» навещают пожилых людей

Сегодня «Новый День» побывал с волонтерами на двух заявках. В качестве мер защиты в обязательном порядке активисты используют медицинские маски, перчатки и обрабатывают руки антисептиком до и после встречи с пенсионером. В квартиры добровольцам заходить запрещено. Поэтому все общение происходит на безопасном расстоянии через открытую дверь. Фонд «Добрососедство» основан вице-спикером свердловского заксобрания и членом совета директоров АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Виктором Маслаковым. С его слов, месяц назад, в числе добровольцев было несколько человек. Теперь же в фонде работают более 20 активистов, которые в среднем ежедневно выполняют 15-20 заявок.

«В первую очередь волонтеры оказывают физическую помощь. Некоторым, например, нужно купить продукты, вынести мусор. Другим необходимо принести товары первой необходимости, но денег не хватает, – они приобретаются за счет фонда. Второе, в чем нуждаются обратившиеся, – это общение. Люди перестали ходить в гости и встречаться. Это сказывается на психологическом состоянии и на здоровье», – объясняет Виктор Маслаков.

Преимущественно помощь оказывается пенсионерам, но волонтеры откликаются на обращения, например, многодетных семей, в которых всего один кормилец. Хотя таких заявок не так много, дополнил член совета директоров компании «РГС-Академическое». За время работы фонда «Добрососедство» волонтеры в общей сложности выполнили около 500 заявок.

Екатеринбург, служба информации

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