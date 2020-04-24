Ко Дню Победы стартовала онлайн-выставка детских рисунков

В Екатеринбурге ко Дню Победы стартовал уникальный онлайн-проект «1945-2020». Фактически, речь идёт об онлайн-выставке, где автором может стать каждый ребенок. Для этого надо только поделиться своими рисунками на тему «Великая Победа – Великий народ».

В этом году вся страна отмечает 75-летие Великой Победы. К сожалению, из-за пандемии коронавируса отменены практически все торжественные мероприятия. Именно это подтолкнуло авторов проекта команду smm агентства Nos к созданию онлайн-выставки.

«Рисунок – это элемент искусства, а искусство – это международный язык, который понятен каждому. Нашим проектом мы хотим напомнить людям всей нашей страны о том, как важно знать и помнить заслуги отважных воинов фронта и тружеников тыла», – рассказал руководитель Nos Дмитрий Наумов.

Проект поддержал фонд святой Екатерины. «Детские рисунки всегда трогательны, честны и наполнены особой жизненной энергией. В них всегда есть душа и это, на мой взгляд, как нельзя лучше подходит к празднику Великой Победы», – рассказал директор фонда Александр Андреев.

Процедура отправки рисунков очень проста: необходимо зайти на сайт «1945-2020.рф», заполнить форму, которая размещена на главной странице, добавить описание рисунка, загрузить файл и нажать кнопку «Отправить рисунок».

Так же на сайте можно воспользоваться удобным поиском по Ф.И.О. для того, чтобы найти желаемые рисунки.

Екатеринбург, Елена Васильева

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