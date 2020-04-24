В поездах РЖД появились бесконтактные термометры

Во всех поездах дальнего следования установили бесконтактные инфракрасные термометры, в том числе на высокоскоростных поездах «Сапсан» и скоростных «Ласточках».

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-центре СвЖД, температуру пассажирам меряют сразу после отправления поезда. Если поезд находится в пути до 5 часов – ограничиваются одним замером. Если поездка длительная – не реже двух раз в сутки. По просьбе пассажира процедура может быть проведена дополнительно.

Если кто-то из пассажиров в пути почувствует себя плохо, а температура будет повышена, на ближайшей станции к нему пригласят медработников.

Перед рейсами и в пути ведется постоянный мониторинг состояния здоровья работников поездных бригад. Всем сотрудникам, взаимодействующим с пассажирами, перед началом рабочего дня измеряется температура. При любых симптомах, указывающих на ухудшение состояния здоровья, они направляются домой для вызова врача и постановки диагноза.

Москва, Екатеринбург, Елена Владимирова

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