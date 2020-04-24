Разводить открытый огонь запретили уже в 32 муниципалитетах

На сегодняшний день в Свердловской области особый противопожарный режим введен уже в 32 муниципалитетах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, за пал травы, сжигание мусора и изготовление шашлыков на свежем воздухе граждан ждут штрафы в размере от 2 до 4 тысяч рублей, должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, юридические лица – от 200 до 400 тысяч рублей. В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную ответственность.

С начала пожароопасного периода выявлены уже 148 нарушителей требований противопожарного режима, из них 142 гражданина и 6 должностных лиц.

В перечень городов, где введен особый режим, вошли Екатеринбург, Березовский, Верхняя Пышма, Камышлов, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Нижние Серги, Североуральск, Талица, Тугулым, Среднеуральск, Сысерть, Туринск, Алапаевск, Первоуральск, Богданович, Сухой Лог и другие.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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