В Екатеринбурге прошел апрельский снегопад, уже завтра начнется потепление (ФОТО)

В Екатеринбурге прошел апрельский снегопад – с неба сыпало в течение нескольких минут, видимость сильно ухудшилась, но осадки быстро закончились. В течение дня возможен дождь и снег.

Впрочем, уже завтра начнется потепление – синоптики Гидрометцентра обещают до +8 днем, но возможен небольшой дождь. В воскресенье воздух прогреется до +16 градусов днем, а в понедельник – до +17.

Екатеринбург, Семен Саливанчук, Елена Сычева

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