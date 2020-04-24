Полицейские на Урале нашли очередную домашнюю плантацию конопли (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге полицейские обнаружили очередную квартиру, где выращивалась конопля. Подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств задержали 21 апреля в районе дома № 6 по ул. Анри Барбюса, сообщают в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу. В квартире у одного из жителей дома правоохранители обнаружили 20 кустов подозрительного растения, а также оборудование для выращивания и ухода. Кроме того, в жилище полицейские нашли упаковки и емкости с частями этого растения и электронные весы.

Плантация конопли в многоэтажке

В ходе расследования выяснилось, что изъятые кусты – это каннабис. Вес высушенной конопли, найденной в квартире, составил порядка 450 граммов.

Кадр с видео ГУ МВД России по Свердловской области

«Как было установлено, задержанный 32-летний мужчина не имеет регистрации и снимет квартиру у знакомого. Ранее к уголовной ответственности гражданин не привлекался, работал в сфере, связанной с подготовкой обзоров интернет-сайтов. В настоящее время в отношении подозреваемого следственным подразделением отдела полиции № 9 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК Российской Федерации. Максимальное наказание, предусмотренное за подобное преступление, составляет до 20 лет лишения свободы. До решения суда мужчина помещен под стражу», – сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Кадр с видео ГУ МВД России по Свердловской области

Екатеринбург, Владислав Тринько

Екатеринбург. Другие новости 24.04.20

В Екатеринбурге 11-летний беспризорник чуть не умер в теплотрассе от туберкулеза. / Рекорд России на самое массовое исполнение песен о войне перенесли в онлайн. / В Екатеринбурге на транспортных объектах ставят тепловизоры. Есть ли в них толк?. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»