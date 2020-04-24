Первые опрессовки в Екатеринбурге начнутся 18 мая

В Екатеринбургской теплосетевой компании утвержден график опрессовок и ремонта водоподготовок теплоисточников централизованной системы теплоснабжения (ЦСТ).

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЕТК, энергетики компании проведут опрессовки в Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме в три этапа:

– первый этап с 18 по 21 мая;

– второй этап с 29 июня по 2 июля;

– третий этап с 3 по 6 августа.

До начала испытаний температура горячей воды будет понижена до 40 градусов и восстановлена после их окончания.

Тепловые станции и котельные в межотопительный период будут уходить на профилактику, для проведения тех видов ремонтных работ, которые без полного отключения оборудования теплофикационного комплекса выполнить невозможно.

График ремонта водоподготовок теплоисточников в Екатеринбурге:

– Среднеуральской ГРЭС – с 25 июля по 7 августа;

– Ново-Свердловская ТЭЦ – с 8 по 21 июня;

– Свердловская ТЭЦ – с 15 мая по 5 июня;

– ТЭЦ УМП (Уралметпром) – с 15 мая по 15 июня;

– Гурзуфская котельная – с 10 по 29 августа.

Ремонт теплового источника не всегда означает прекращение подачи горячей воды, при наличии технической возможности часть потребителей будет переключена на другие теплоисточники. Ремонт оборудования теплоисточников необходимое мероприятие программы подготовки города к зиме. Их цель – обеспечить надежное и бесперебойное теплоснабжение и ГВС потребителей в отопительном сезоне.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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