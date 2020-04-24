Областные пособия трем категориям семей с детьми выплатят до 1 мая

Три категории семей с детьми уже в ближайшие дни получат единовременное денежное пособие в размере 5 тысяч рублей, и для этого не нужно будет писать никаких заявлений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на брифинге министр соцполитики области Андрей Злоказов. На выплату могут рассчитывать: малоимущие семьи с детьми до 18 лет из числа получателей пособий; многодетные семьи с доходом ниже прожиточного минимума; семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды. Все данные по таким семьям в органах соцзащиты есть, поэтому им не придется писать никаких заявлений, заверил министр. «Сегодня минфин уже обеспечил это постановление финансированием. За воскресенье сделаем реестр получателей, в начале следующей недели отправим деньги в банки для зачисления на счета этих семей», – обещал Злоказов.

Большинство льготников получит эти деньги до 1 мая. Министр добавил, что, если до 1 октября какая-то семья впервые войдет в одну из этих трех категорий, она тоже получит выплату.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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