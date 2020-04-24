Военные из бригады радиохимзащиты обработают территории интернатов

Территории интернатов в Свердловской области обработает бригада радиохимзащиты ЦВО. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на брифинге министр соцполитики области Андрей Злоказов.

«Да, мы проработали этот вопрос с бригадой радиационно-химической защиты. Составляется график выхода расчетов на территории этих объектов. Вопросы дезинфекции внутри зданий решают их сотрудники. А снаружи обрабатывать будут военные», – сказал Злоказов.

Он пояснил, что речь идет о достаточно больших территориях: «Это и дорожки, и игровые площадки, и места для прогулок. Помощь оправдана».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 24.04.20

Свердловчане обвиняют Куйвашева в очковтирательстве и грозят голодными бунтами: «Люди скоро грабить начнут». / Областные пособия трем категориям семей с детьми выплатят до 1 мая. / На четвертой неделе самизоляции в Екатеринбург вернулись пробки (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»