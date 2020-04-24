Неизвестные разбили окна в машинах возле офиса газовиков (ВИДЕО)

В Екатеринбурге неизвестные побили окна в нескольких автомобилях, припаркованных на улице. В каждой машине разбито по одному стеклу. При этом интересно, что владельцы транспортных средств не обращались в полицию с заявлениями о пропаже каких-то вещей.

Неизвестные разбили окна в машинах

«На место выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции № 5. Полицейские зафиксировали повреждения девяти автомобилей. Организована проверка, в рамках которой сотрудники МВД устанавливают и опрашивают очевидцев происшествия, изучают съемки с камер видеонаблюдения. Если вы обладаете значимой информацией по данному факту, сообщайте в дежурную часть по телефону: 356-42-05», – сообщили агентству в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Добавим, что инцидент, по информации «Нового Дня», произошел возле офиса компании «Уральские газовые сети». По некоторым данным, били только машины, где были установлены видеофиксаторы, но официально эта информация не нашла подтверждения.

Екатеринбург, Елена Сычева

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