По Ирбиту гуляют бобры (ВИДЕО)

Пока жители Ирбита находятся на самоизоляции, в городе и его окрестностях активизировались бобры.

По Ирбиту гуляют бобры

Например, об одном таком случае сообщает подписчик интернет-сообщества «Подслушано. Шоу | Ирбит». «Сегодня ночью по Ирбиту гулял бобер, – рассказал пользователь. – Никого не трогая, прогулочным шагом, бобер спустился со стороны микрорайона Гора. Прогулявшись по Комсомольской, он навестил аллею мотозаводцам и выдвинулся в район старого города». Житель Ирбита также пошутил, что бобер «по беспределу прошел, шлепая лапами, мимо полицейских».

Другая Ирбитская интернет-группа, «Инцидент. Ирбит», пишет, что в 300 метрах от деревни Дубская под Ирбитом, со слов местных жителей, происходит какое-то нашествие бобров, подобного которому никогда не было. Животные активно точат деревья.

Ирбит, Евгения Вирачева

Ирбит. Другие новости 24.04.20

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