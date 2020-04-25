В Екатеринбурге на Шефской столкнулись и загорелись машина и автобус с людьми (ФОТО)

В Екатеринбурге случлось ДТП с участием автобуса и автомобиля. После столкновения транспортные средства загорелись. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент случился в субботу в 07:34 на улице Шефской. Автобус столкнулся с легковым автомобилем, машины загорелись.

Площадь возгорания составила 3 квадратных метра, огнем повреждены оба транспортных средства. За девять минут с помощью воздушно-механической пены из установки «Пурга» пожарные справились с огнем.

Из-за столкновения пострадавшие есть и в машине, и в автобусе, всем оказывается помощь. В обстоятельствах ДТП разбирается ГИБДД.

Екатеринбург, Елена Васильева

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