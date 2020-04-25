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Суббота, 25 апреля 2020, 09:26 мск

Новости Екатеринбург

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В Краснолесье взорвался мусоровоз (ФОТО)

В Екатеринбурге на недостроенном участке улицы Вонсовского по направлению к улице де Геннина взорвался мусоровоз. Как сообщают очевидцы, прозвучало два явных хлопка в тот момент, когда водитель спецмашины осуществлял явно незаконный сброс мусора в лесополосе.

Очевидцы заметили две вспышки в районе мусоровоза. Водитель выскочил из кабины и отошел на некоторое расстояние. Открытого огня пока не наблюдается.

Екатеринбург, Елена Васильева

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