В Екатеринбург вернулись 62 туриста с Гоа

Авиакомпания «Уральские авиалинии» выполнила второй вывозной рейс из Индии. Сегодня ночью самолет, следовавший маршрутом Гоа – Новосибирск – Екатеринбург, доставил 199 россиян.

«На эвакуационном рейсе в Новосибирск вернулись 137 человек, среди которых 8 детей, а в Екатеринбург – 62 человека, в том числе двое детей. При встрече самолета в аэропорту Толмачево и затем в аэропорту Кольцово были соблюдены все необходимые меры санбезопасности: проведена дезинфекция багажа и ручной клади, пассажиры обследованы и предупреждены об обязательной самоизоляции», – сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В свердловском оперативном штабе пояснили, что в Кольцово сразу после посадки пограничники прямо в самолете оформили пассажирам въездные документы. Туристов обследовали сотрудники Роспотребнадзора. 58 вернувшихся свердловчан направлены в обсерватор, где проведут 14 дней.

«Всем пассажирам заранее было объявлено о предстоящей изоляции. При размещении учитываются особые состояния людей. На момент вылета среди них были пассажир, перенесший ранее гепатит (для него было создано специальное меню), пассажир с переломом руки – его осмотрели медики, и младенец, которому в полете обеспечили особое питание», – сообщили в оперштабе.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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