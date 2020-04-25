Подробности ЧП на Вонсовского: мусоровоз манипулятором задел ЛЭП (ФОТО)

Появились подробности о ЧП на недостроенном участке улицы Вонсовского. Напомним, сегодня около 11 часов утра очевидцы сообщили, что недалеко от жилых домов что-то взрывается в мусоровозе, который стоит на обочине в лесополосе.

Как сообщает корреспондент «Нового Дня», водитель получил наряд на уборку незаконно сваленного неизвестными строительного мусора с опушки Юго-Западного лесопарка. Во время разбора кучи манипулятор случайно задел проходящую рядом ЛЭП. Прозвучало два громких хлопка, потом у мусоровоза полопалась часть колес.

Водитель транспортного средства не пострадал и смог самостоятельно покинуть кабину.

На место происшествия вызвана техническая помощь. Мусоровоз после удара током самостоятельно добраться до спецстоянки не сможет.

О том, повреждена ли ЛЭП, ничего неизвестно.

Екатеринбург, Елена Васильева

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