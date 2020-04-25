В Реже зарегистрирован первый случай Covid-19

В Режевском городском округе выявлен заболевший коронавирусом.

По данным администрации, сейчас пациент находится в Артемовской ЦРБ. Известно, что он работал на территории вблизи Екатеринбурга. На работе у него проявились симптомы, и было проведено тестирование. Положительный результат на Сovid-19 зафиксирован вчера, 24 апреля. Стоит отметить, что этот случай пока не попал в официальную статистику заболеваемости в регионе.

«Житель города вернулся домой, где контактировал с минимальным количеством людей. На сегодняшний день они находятся на изоляции, также проведены все профилактические мероприятия. В соответствии с требованиями ситуации обработан подъезд для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, его жильцы также находятся на изоляции», – сообщили в городском оперативном штабе.

В управлении соцполитики по Режевскому района начали принимать заявки от изолированных жильцов на доставку продуктов на дом и выносе мусора. Телефоны указаны на сайте администрации.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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