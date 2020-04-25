В селе Косулино за полминуты похитили единственный банкомат – возбуждено уголовное дело

В уральском селе Косулино сегодня ранним утром неизвестные похитили из продуктового магазина единственный на всю округу банкомат. Несколько людей с закрытыми лицами и в капюшонах ворвались в местный супермаркет, накинули на банкомат трос и буквально вырвали его из стены. Момент кражи попал на камеру наблюдения в магазине.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых поделился подробностями происшествия: «Оперуполномоченные установили, что кража была совершена при помощи троса и автомобиля с заклеенными номерами. Банкомат злоумышленники увезли в неизвестном направлении вместе с хранившимися в нем денежными средствами. Точная сумма ущерба сейчас устанавливается. Само устройство со следами вскрытия уже обнаружено в лесопарковой зоне. Один из местных жителей случайно его обнаружил, о чем и сообщил стражам порядка. Представители МВД отрабатывают на причастность к краже ранее судимых граждан, состоящих на учете и склонных к такого рода криминальным поступкам».

Горелых уточнил, что следственным подразделением полиции Заречного возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Группе нападавших грозит от 6 до 12 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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