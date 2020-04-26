Новый скачок: в Свердловской области выявлено еще 58 случаев Covid-19

За последние сутки в Свердловской области подтверждено 58 новых случаев коронавируса. Заболевшие зарегистрированы в Екатеринбурге, Первоуральске, Ревде, Новой Ляле, Реже, Серове, в Ачитском и Артемовском округах.

По состоянию на 26 апреля в Свердловской области зарегистрировано 395 случаев Covid-19. Сегодня выписан один пациент. Общее число выздоровевших составило 88 человек. Таки образом, сейчас в больницах находятся 307 заболевших с подтвержденным диагнозом. Врачи оценивают состояние 17 пациентов как тяжелое, 72 – средней тяжести, остальных как удовлетворительное.

Напомним, вчера стало известно, что в Свердловскую область прибыли более 300 рабочих из Мурманска. Они были изолированы в санатории «Обуховский», 11 приезжих находятся в больнице Камышлова с подозрением на коронавирус. У семи их них диагноз предварительно подтвержден.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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