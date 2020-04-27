Ночью на Урале горел жилой дом. Жильцы эвакуированы, один из них пострадал

Сегодня рано утром, в 04:52, на улице Маяковского в Североуральске загорелась квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что площадь пожара составила 8 кв. м – горели домашние вещи. Из подъезда были эвакуированы 14 человек, из них по автолестнице с пятого этажа – трое, в том числе один ребенок. Пострадал один из жильцов, хозяин горевшей квартиры, – он госпитализирован.

Пожар тушили 11 человек личного состава. В 05:06 огонь был локализован, в 05:09 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 05:11.

Североуральск, Елена Владимирова

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