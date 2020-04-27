Владимир Путин назначил пять новых федеральных судей для Свердловской области

Указом президента России Владимира Путина в федеральные суды Свердловской области назначены пять новых судей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, на второй шестилетний срок председателем Верх-Исетского райсуда назначен Николай Морозов. Судьей Свердловского областного суда назначена Татьяна Филатьева (раньше она работала в Дзержинском райсуде Нижнего Тагила). В Железнодорожный райсуд Екатеринбурга назначена Наталья Максимова, а в Чкаловский райсуд – Марина Парамонова. Этим же указом назначен судья Екатеринбургского гарнизонного военного суда Александр Черноротов (ранее он был помощником председателя того же суда).

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 27.04.20

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