В Екатеринбурге начался ремонт крупной тепломагистрали, но горячую воду отключать не будут

Крупный ремонт на теплотрассе начала Екатеринбургская теплосетевая компания. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе свердловского филиала ПАО «Т Плюс», речь идет о тепломагистрали М-26 на улице Серафимы Дерябиной. Энергетики полностью заменят запорную арматуру и строительную часть теплосети, в том числе модернизируют три тепловые камеры. Стоимость работ составит 57,3 млн рублей.

Тепломагистраль обеспечивает теплом и горячей водой часть корпусов городской больницы № 40 и больницу № 6, жилые дома и здания по четной стороне улицы Бардина, промзону на улице Зоологической, областную детскую больницу № 1, микрорайон Широкой Речки (улицы Муранова, Соболева), госпиталь ветеранов войн, часть Ленинского района (ул. Решетникова, Начдива Онуфриева).

Замене подлежат два участка трубопровода диаметром 500 мм общей протяженностью 1 148 метров. В настоящее время работы ведутся на участке от дома № 39 до дома № 43А по ул. С. Дерябиной с переходом ул. Академика Бардина. На объекте выставлены ограждения, выполнены земляные работы, демонтирована старая труба, верхние и нижние лотки, конструкции попутного дренажа (он защищает канал тепловой сети от грунтовых вод). Специалисты монтируют новые трубы и лотки. В период ремонта на магистрали тепло и горячую воду потребители получают по временному трубопроводу.

«В результате потребители получат надежное теплоснабжение не менее чем на 30 лет. Новый трубопровод будет защищен современной пенополиуретановой теплоизоляцией с системой оперативно-дистанционного контроля», – рассказали РИА «новый день в пресс-службе поставщика тепла.

Екатеринбург, Елена Васильева

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