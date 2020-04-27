В налоговой объяснили, кому нужно писать заявление на получение мер поддержки

Предприниматели в Свердловской области могут рассчитывать на три меры поддержки бизнеса, связанные с уплатой налогов. Это рассрочка платежей, перенос срока уплаты налогов и перенос срока подачи отчетности.

Как объяснила сегодня на пресс-конференции заместитель руководителя управления ФНС России по Свердловской области Мария Рябова, на три месяца перенесены сроки подачи отчетности, если срок выпадает на апрель-май. Это работает для всех видов бизнеса и автоматически, никаких заявлений подавать не нужно.

Также автоматически переносятся сроки уплаты налогов (НДС, НПД, НДФЛ, уплачиваемые через налогового агента, попали в исключения, по ним сроки не переносятся). Но это действует только для предприятий, включенных в реестр малого и среднего бизнеса и одновременно попавших в перечень наиболее пострадавших отраслей. Найти свое предприятие в реестре МСБ можно здесь перечень особо пострадавших сфер бизнеса – здесь.

Также для наиболее пострадавших от коронакризиса могут дать отсрочку либо рассрочку платежей сроком на полгода без обеспечения и на более долгий срок с обеспечением (залог, поручительство, банковская гарантия). Чтобы получить такую меру поддержки, необходимо обратиться с заявлением и доказать, что компания на самом деле понесла серьезные убытки.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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