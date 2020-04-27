История про чудесно спасенного беспризорника оказалась под сомнением

Ни медицинские учреждения, ни органы опеки не смогли подтвердить историю про спасенного неравнодушной женщиной больного туберкулезом мальчика-беспризорника, которую рассказал на своей странице в соцсети региональный фонд «Новая Жизнь».

Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе областного министерства социальной политики, добавив, что они не смогли получить от фонда точной информации о семье мальчика. В Следственном комитете сказали, что проверка информации продолжается.

Напомним, на прошлой неделе фонд разместил на своей странице в фейсбуке заметку о том, как его сотрудница спасла от неминуемой гибели от туберкулеза беспризорного мальчика. После того, как заметку перепечатали региональные СМИ и следственный комитет начал проверку, со страницы фонда история исчезла (в редакции сохранился скриншот сообщения). В самом фонде «Новая жизнь» корреспонденту РИА «Новый День» заявили, что эту тему никто из сотрудников комментировать пока не будет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 27.04.20

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