Следователи завершили проверку информации о больном беспризорном ребенке

В Следственном управлении СКР по Свердловской области завершили проверку по информации о больном беспризорном ребенке, якобы спасенном сотрудницей общественного фонда «Новая жизнь».

Как сообщили в СУ СКР, указанные в публикации сведения не нашли своего подтверждения, «поскольку оказались попросту выдуманными». В связи с чем органы Следственного комитета призывают граждан быть более ответственными при опубликовании в открытом доступе сведений, которые могут получить широкий общественный резонанс.

Напомним, история о больном беспризорном мальчике сначала появилась на странице в соцсети общественного фонда «Новая жизнь». После того как она попала в СМИ и началась проверка, заметка оттуда была удалена. Редакция РИА «Новый День» пыталась связаться с сотрудниками фонда «Новая жизнь» через мессенджер в соцсетях, но никакого ответа не получила. В офисе организации по телефону сегодня заявили, что комментировать ситуацию не будут. Материал с сайта агентства удален.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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