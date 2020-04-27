В общежитии УОМЗ нашли Covid-19 (ВИДЕО)

Жительницу общежития № 4 оптико-механического завода госпитализировали с подтвержденным диагнозом Covid-19. По данным УОМЗ, речь идет о сотруднице ОДКБ № 1, которая проживала в общежитии по адресу: ул. Восточная, 184. Женщину доставили в больницу еще 22 апреля. На следующий день в общежитие приехали специалисты Роспотребнадзора и провели санитарную обработку секции, где проживала женщина, также были обеззаражены лифты и холлы здания.

Covid-19 в общежитии

На двери общежития № 4 УОМЗ повесили объявление, где жильцам рекомендуется соблюдать режим самоизоляции. Наша съемочная группа побывала на месте и выяснила, что выходить на улицу людям можно – в магазин или аптеку. Посторонним вход в здание запрещен, сообщили охранники.

«В условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции всем, кто проживает в общежитии, рекомендовано соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. При появлении признаков ОРВИ необходимо оставаться дома и вызвать врача. Ни один из сотрудников предприятия, проживающий в общежитии, с 22 апреля не привлекается к производственной деятельности. Завод они не посещают», – рассказал «Новому Дню» по телефону начальник департамента протокола и выставочной деятельности УОМЗ Евгений Маркин.

В остальных общежитиях заболевших не зафиксировано, дополнили на предприятии.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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