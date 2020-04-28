«Ввести ЧС и выплатить гражданам деньги», – чего ждут уральцы от Владимира Путина (ВИДЕО)

Администрация президента анонсировала очередное обращение Владимира Путина к россиянам. Выступление главы государства должно состояться уже на этой неделе. Съемочная группа «Нового Дня» вышла на улицы Екатеринбурга, чтобы узнать, что уральцы хотят услышать от лидера страны. Самые яркие комментарии – в нашем видео.

Чего ждут люди от президента

Среди опрошенных есть те, кто считает, что в стране нужно ввести режим ЧС или отменить самоизоляцию, так как существующее положение сказывается на предпринимателях и рабочих, которые зависят от негосударственных компаний. Кроме того, многие считают, что жителям страны необходима какая-то финансовая поддержка со стороны государства, а также отмена налогов в этом году.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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