Утром в Екатеринбурге трамвай столкнулся с грузовиком (ФОТО)

Сегодня в 7:35 утра в Екатеринбурге на перекрестке улиц Блюхера и Раевского столкнулись трамвай и грузовой автомобиль.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, прибывшие на место спасатели для предотвращения возгорания грузовика отключили клеммы аккумулятора и смыли топливо с проезжей части. Обстоятельства ДТП выясняет ГИБДД.

Пока в инспекции сообщили, что водитель автомашины ДАФ двигался со стороны Екатеринбурга. При повороте направо он не предоставил преимущество в движении водителю трамвая. Известно, что пострадали два человека – водитель и пассажир трамвая.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 28.04.20

28 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события. / Куйвашев попросит Москву пересмотреть решение о перепрофилировании НИИ ОММ под больных с Covid-19. / Проезд в общественном транспорте может стать дороже в 2 раза из-за очередного решения властей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»