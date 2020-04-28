В аллее у Зеленой Рощи завелся онанист-эксгибиционист. Делом занялась полиция

В аллее возле парка Зеленая Роща екатеринбуржцы стали замечать мужчину, который занимается онанизмом. Извращенца, который мастурбировал на глазах у гуляющих горожан, сняли на видео подписчики паблика «Инцидент. Екатеринбург». Увидев, что его записывают на камеру, мужчина быстро застегнул ширинку и ретировался. Читатели сообщили в комментариях, что эксгибиционисты-онанисты – не редкость для этого парка.

Сейчас с ситуацией разбирается полиция города. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу, информация была зарегистрирована отделом полиции № 5. «По данному факту начата проверка», – уточнили в ведомстве.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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