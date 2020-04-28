«Не все решения Москвы нужно считать правильными», – депутаты раскритиковали закрытие единственного хосписа в Екатеринбурге

Екатеринбургские депутаты раскритиковали закрытие паллиативного отделения ЦГБ № 2, которое было переоборудовано для приема больных коронавирусом. В хосписе находилось порядка 50 тяжелобольных пациентов. Сейчас большинство из них получают медицинскую помощь на дому, часть были направлены в Арамиль.

Сегодня на заседании думы чиновники объяснили перепрофилирование паллиативного отделения соблюдением федеральных нормативов по подготовке коечного фонда. Глава горздрава Денис Демидов заявил, что в системе здравоохранения нет понятия «хопсис». Есть паллиативные отделения, которые открываются при больничных стационарах. В условиях пандемии Covid-19 паллиативная помощь является плановой – то есть пациенты получают все необходимые обезболивающие лекарства на дом, их посещает врач, а родственников пациента обучают уходу за тяжелобольным.

Замглавы Екатеринбурга по социальной политике Дмитрий Баранов сообщил, что корпус ЦГБ № 2 был выбран для размещения больных коронавирусом, так как ранее там находилось инфекционное отделение, и все еще сохранились мельцеровские боксы. «Там была проведена газовая разводка для подачи кислорода, установлены ИВЛ, палаты отремонтированы. Вспышка вируса пройдет, а все это оборудование останется в хосписе. И в дальнейшем его пациенты будут получать более качественную помощь», – заявил вице-мэр.

Такие объяснения не устроили многих депутатов. Михаил Матвеев заявил, что не все решения, которые принимаются в Москве, нужно считать правильными (на этой фразе ему скромно поаплодировали). По его мнению, нельзя было закрывать единственное паллиативное отделение в Екатеринбурге, так как его пациенты просто не в состоянии отстоять свои права на получение медицинской помощи.

«С точки зрения бюрократии все выглядит замечательно. Да, получим новый ремонт и новое оборудование. Но в хосписе лежали 50 человек, которые проживают последние недели, и им крайне нужна медицинская помощь. А их выписали. Надо было трижды подумать, прежде чем закрывать такое отделение. Возможно, надо было поискать другое учреждение», – возмутился Дмитрий Сергин.

Оба депутата также выступили резко против передачи городского здравоохранения на областной уровень. Этот вопрос народные избранники адресовали вице-мэру Дмитрию Баранову, но чиновник уклончиво ответил, что нужна «политическая воля» для сохранения горздрава и предложил думе отдельно обсудить эту тему.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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