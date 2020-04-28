У лис из зоопарка родилось четверо детенышей (ФОТО)

В Екатеринбургском зоопарке стало больше лисиц – у пары Лизавета и Тюльпан родилось четверо малышей, которые уже начали покидать укрытие.
«Родители внимательно наблюдают за лисятами и в случае опасности мгновенно прячут озорных детей обратно в домик. Лис Тюльпан не выпускает из виду сотрудников зоопарка и даже может «закрыть грудью» малышей от нарушителя территории», – сообщили в пресс-службе зоопарка.
Там рассказали, что беременность у лисиц длится около двух месяцев, а родить они могут от четырех до 13 детенышей. При этом лисы – примерные родители.
«Самцы принимают активное участие в воспитании потомства и даже заботятся о подругах еще до появления малышей. После рождения мать полтора месяца кормит лисят молоком, а затем оба родителя постепенно приучают их к охоте и самостоятельному добыванию пищи», – отметили в зоопарке.
Екатеринбург, Екатерина Норсеева
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