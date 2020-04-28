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Вторник, 28 апреля 2020, 12:05 мск

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МЧС просит ввести особый режим по всей области – тогда шашлыки будут под запретом

ГУ МЧС РФ по Свердловской области настаивает на введении особого противопожарного режима на территории всего региона, этот вопрос будет рассмотрен 30 апреля на заседании правительства. Сейчас режим действует в 37 муниципальных образованиях, а это значит – жителям нельзя разводить никакой открытый огонь. Это касается даже разведения огня в мангале для жарки шашлыка.

По данным на 28 апреля, противопожарный режим введен на территории 37 муниципальных образований, их перечень (пока не полный, сегодня добавились еще 3 города) есть на сайте ГУ МЧС по Свердловской области. Жителям этих городов запрещено разводить любой открытый огонь, в том числе – на дачах и в садах.

«Должен обратить внимание на те особые меры, которые уже прописаны в распоряжении глав администраций. Нельзя разводить никакой открытый огонь. Это касается и бочек, в которых жгут траву в садах, и мангалов, в которых жарят шашлык, – прокомментировал сегодня на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской области Станислав Шевелев. – Мы видим и отслеживаем прогноз погоды. Будут порывы до 20 метров в секунду – и от одного костра на участке может быстро сгореть вся улица».

За несоблюдение противопожарного режима граждан могут оштрафовать на суммы от 2 до 4 тысяч рублей, должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, юридических – от 200 до 400 тысяч рублей.

Сейчас ГУ МЧС направило в правительство Свердловской области проект постановления о введении особого противопожарного режима на территории всего региона. Рассматриваться документ будет, предположительно, 30 апреля, сообщил Шевелев.

По данным МЧС пожары в этом году начались раньше обычного из-за раннего схода снега. На сегодняшний момент произошло уже 35 природных пожаров на площади 260 га. Это на 100 га больше, чем в прошлом году. Сотрудники МЧС более 500 раз выезжали тушить сухую траву. За поджигание травы наказано 195 граждан и должностных лиц.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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