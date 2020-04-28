Музей истории соберет большой видеопроект про екатеринбуржцев в самоизоляции

Музей истории Екатеринбурга планирует к «Ночи музеев», которая в мае пройдет только в онлайн-формате, собрать видеопроект из роликов простых екатеринбуржцев. Горожан просят рассказать о том, чем они занимаются сидя дома в самоизоляции, либо показать и рассказать о каких-нибудь домашних коллекциях.

«Прийти этой весной в Музей истории города у вас, к сожалению, не получится. И впервые за много лет мы не сможем удивить вас своими программами во время «Ночи музеев», – говорят в музее. – Поэтому предлагаем екатеринбуржцам рассказать нам, музейщикам, о себе. Как это можно сделать? Очень просто. Снять коротенький видеоролик о том, чем вы занимаетесь, сидя дома. По желанию – сделать мини-экскурсию по квартире/комнате, рассказать про свою коллекцию или уникальный домашний «экспонат» (это может быть все, что угодно – ваза, картина, флакон от духов и даже пуговица). «Содержимое» вашего «домашнего музея» и содержание ролика зависит только от вашей фантазии».

Первым свое видео записал директор Музея истории Сергей Каменский. В нем он рассказал, что занимался 15 лет археологическими раскопками и показал лампу, которая спасала его в не всегда комфортных условиях жизни археолога.

Впоследствии из видеороликов, присланных жителями Екатеринбурга, сделают единый проект – о жизни города в период самоизоляции, об оригинальных вещах и коллекциях. Его покажут на «Ночи музеев»-онлайн.

Желающие принять участие могут присылать ролики на почту: mie1723@gmail.com, либо выкладывать в соцсетях с хештегом #музейвдоме.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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