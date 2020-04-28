Что сделал месяц самоизоляции с обществом и какой выбор встал перед властями: мнения экспертов

Сегодня исполняется ровно месяц с того дня, как начали вводить ограничительные меры из-за коронавируса. Целые отрасли экономики и малый и средней бизнес понесли огромные убытки. Люди, многие из которых уже месяц сидят без зарплаты, обоснованно боятся за судьбу своих семей, кроме того, самоизоляция не лучшим образом сказывается на настроении. Сегодня ожидается очередное обращение президента к народу. Корреспондент РИА «Новый День» опросил экспертов – каковы, по их мнению, настроения в обществе, и что должны сделать власти, чтобы избежать народных волнений?

Политический консультант Андрей Перла настроен весьма пессимистично: «У меня, возможно, алармистский подход к ситуации, но напряжение в обществе нарастает. Объяснить людям необходимость карантинных мер государство не сумело, несмотря на круглосуточную пропаганду на ТВ. Огромное количество людей для себя опасности не ощущают. Соцопросы это подтверждают, около половины со скепсисом относятся к возможности заразиться коронавирусом. Но при этом карантинные меры практически во всех регионах вызвали катастрофу в экономике домохозяйств. Если не считать бюджетников, то остается около 70 млн человек трудоспособного возраста, и среди них нет никого, кто бы в какой-то степени не пострадал, не пострадали какие-то планы. Безработица растет семимильными шагами. Очевидно, что как минимум до 12 мая карантин никто не отменит».

По мнению эксперта, федеральные власти оказались у развилки: куда потратить имеющиеся в бюджете «свободные» деньги: или отдать деньги стремительно нищающим людям, или так называемым системообразующим предприятиям. «Если второе, то социальное напряжение будет нарастать, и мы получим социальный взрыв, как в 1989-1992, – предполагает Перла. – При этом у социологов истинных данных не будет. Люди, которым они будут звонить домой, по-прежнему будут говорить, что они «за Путина», хотя в душе они уже готовы власти разорвать. Люди должны понимать причины решений правительства. А в «заграничную Ковидлу», которая где-то там ходит, верят не все. А даже если и верят? «Хорошо, – думает обычный человек, – мне очень жаль этих больных, пусть они поправятся. Но причем тут я, и почему мне не платят зарплату?». И их – десятки миллионов, причем это активные люди трудоспособного возраста, избиратели, те самые «люди труда», о которых мы говорили с 2012 года. Их превращают в нищих на ровном месте, без всякой их вины. Если власти их не поддержат, то будет неприятный сюрприз. Хотя – как это может быть сюрпризом. Любой политолог и социолог в стране это понимает.

Политтехнолог Александр Пирогов полагает, что население находится в глубокой депрессии, оно оказалось перед лицом опасности, и, возможно, смертельной. От разных групп населения звучат самые разные требования – от «оставить всех в покое» до «ввести войска». Со всех сторон людей бомбардируют негативом, а власти не могут их успокоить, потому что они тоже не все знают и инструментов у них не так уж много. «Сейчас власть ходит по краю. Ей нужно пройти между Сциллой и Харибдой, – считает Пирогов. – С одной стороны – не переборщить с ограничительными мерами (крупные штрафы, закрытые города), с другой – справиться с коронавирусом. Куда выльется невроз общества, и выльется ли он в открытые формы – сложно сказать. Но группы риска можно просчитать: это – врачи, на которых давят и общество, и власти; и малоимущие; и бизнес, особенно малый, который раньше ничего особо не просил, но теперь на грани выживания. Всем государство помочь не сможет. Думаю, что локальные протесты будут».

Руководитель Экспертного клуба Екатеринбурга Анатолий Гагарин настроен более оптимистично в отношении общества, но подчеркивает, что сейчас все зависит от государства. По его мнению, в целом люди понимают и опасность заражения, и необходимость принятых карантинных мер, а с беспокойством многие пытаются сражаться с помощью чувства юмора. Но самое главное сейчас – поддержка незащищенных слоев населения, а их становится все больше. Необходимы чрезвычайные экономические меры, чтобы как-то поддержать широкие социальные слои, ослабить давление этого многоярусного пресса на граждан России.

«Мы понимаем, что ни завтра, ни через неделю пандемия не закончится, наоборот, пока мы наращиваем темпы. Но есть статистика, сколько умерших и сколько выздоровевших, и она дает надежду. И после того, как это закончится, руководство должно сделать выводы о том, какая медицина нам нужна. Нужна трезвая оценка шагов, которые были сделаны в прошлом, даже если она окажется неприятной. «Оптимизируя» медицину, сокращая количество коек, мы были уверены, что никаких эпидемий больше быть не может, что мы их уже все победили. Но оказалось, что оптимистичный сценарий был только у кого-то в головах. Лучше исходить из пессимистического сценария, но быть готовыми, – сказал Анатолий Гагарин. – То же – и с образованием, кстати. Мы не готовы к переходу на онлайн-обучение, сейчас и у преподавателей, и у студентов – дикий перегруз». Эксперт добавил, что потом, когда страна выйдет из ситуации пандемии, властям будет лучше видно, куда двигаться дальше. «У нас в стране живут здравомыслящие люди, с потрясающей мудростью и терпением. Это их сознательный путь, за исключением единиц. Мне кажется, что отрезвление наступит и у тех, кто принимает решения», – резюмировал Гагарин.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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