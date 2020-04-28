«Бессмертный полк» пройдет на балконах, но без сирены – чтобы не пугать людей

В этом году традиционная акция «Бессмертный полк» меняет формат – 9 Мая жители Екатеринбурга должны выйти на балконы с портретами своих фронтовиков и исполнить песню «День Победы». Об этом рассказал координатор акции Валерий Басай. «Только-только мы завершили все консультации с Москвой, час назад принималось решение по времени – синхронизировали его, оговаривали, чтобы было удобно всем. В этом году в 19:00 9 мая по всей стране после минуты молчания мы выходим на балконы, на улицы мы не выходим – даже в небольших городах. К нам обратился Василий Семенович Лановой – он попросил все телерадиокомпании страны, регионов, все, у кого есть прямая трансляция, после минуты молчания запустить песню «День Победы», включить ее синхронно – чтобы мы могли понять, что все вместе. Исполняем песню, фотографируемся, портреты можно оставить на балконе», – сообщил Басай.

По его словам, идею с балконным форматом ему подсказал глава управления культуры Екатеринбурга Илья Марков. «Этот формат мы предложили Москве. Василий Семенович Лановой обратился ко всем, чтобы все вышли на балконы», – сказал Басай.

Отметим, что организаторы рассматривали возможность включить перед началом акции звуковой сигнал «Внимание всем» и идея обсуждалась с представителями МЧС, однако, скорее всего, решение будет другое. «Мы на уровне специалистов начали проговаривать, пришли к мнению, что когда в такой ситуации [с коронавирусом] начнется сигнал ГО и ЧС, мы боимся, что люди могут неправильно отреагировать, от подачи общего сигнала мы отказались пока», – отметил координатор акции.

Басай подчеркнул, что никаких акций 9 мая в оффлайне не будет. «Если есть информация, если ваш работодатель или какой-то активист агитирует, приглашает вас прийти на очное мероприятие на улице, проинформируйте нас, а мы проинформируем правоохранительные органы. Этого не должно происходить», – сказал он, подчеркнув, что шествие «Бессмертного полка» пройдет, но уже после снятия режима самоизоляции.

Также он рассказал, что на завтрашнем штабе будет обращаться к вице-губернатору Сергею Бидонько и губернатору Евгению Куйвашеву, чтобы на ближайшее время открыли фотоателье, где можно распечатать портрет фронтовика. «Много звонков и обращений, тяжело напечатать транспаранты сейчас», – уточнил он. По мнению Басая, в этом году в акции в новом формате примет участие не меньше человек, чем в 2019-м – около 120-150 тысяч.

Шествие «Бессмертного полка» в 2019 году

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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