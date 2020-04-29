ФСБ поймала в Кольцово находящегося в межгосударственном розыске иностранца

В аэропорту Кольцово пограничники обнаружили гражданина Киргизии, находящегося в межгосударственном розыске.

Как сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Челябинской области (сотрудники управления работают на КПП в Кольцово), беглеца обнаружили среди пассажиров рейса Екатеринбург – Бишкек. У себя на родине он обвиняется в мошенничестве в значительном размере. Наказание по данному преступлению предусматривает лишение свободы сроком до 3 лет.

После проведения проверки и согласования с сотрудниками МВД Киргизии иностранца препроводили через государственную границу. Там он будет передан сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего расследования уголовного дела.

Екатеринбург, Бишкек, Елена Владимирова

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