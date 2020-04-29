Жителя Талицы будут судить за истязание подруги и поджог ее дома

Прокуратура Талицкого района утвердила обвинительное заключение по делу мужчины, который месяцами избивал сожительницу и угрожал ее убить, а затем сжег ее дом, в котором женщина жила с детьми.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, с ноября 2019 года обвиняемый поселился в доме женщины и ее детей, так как своего жилья у него не было. Он избивал сожительницу, сломал ей нос, это продолжалось до декабря. По этим фактам были возбуждены уголовные дела, в январе и в марте 2020 года они ушли в суд, где до сих пор находятся на рассмотрении. А в феврале-марте этого года мужчина снова принялся избивать сожительницу, в один из дней он ее душил, угрожая убийством. Наконец, в апреле женщина потребовала покинуть ее дом. После чего, 3 апреля, «кухонный боксер» дождался, когда женщина и ее дети уйдут из дома, и с помощью спичек и бересты устроил пожар. Дом был полностью уничтожен, он был единственным жильем для матери с детьми.

Теперь мужчину будут судить по ст. 117 «Истязание», ст. 119 «Угроза убийством» и ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение путем поджога чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба». По последней статье ему грозит максимум до 5 лет лишения свободы, санкции за истязание и угрозу убийством – максимум по 3 и 2 года лишения свободы соответственно.

Талица, Елена Иванова

Талица. Другие новости 29.04.20

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