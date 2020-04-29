В Екатеринбурге начали делать медицинские маски в промышленных масштабах

В Екатеринбурге запущена в работу линия по производству медицинских масок. Она была закуплена главой компании «Сима-ленд» и учредителем Фонда святой Екатерины Андреем Симановским и смонтирована на площадке завода «Медсинтез» в Новоуральске.

Мощность нового производства составляет свыше 5 миллионов масок в месяц. Проект был реализован совместно с главой «Медсинтеза», депутатом Госдумы РФ Александром Петровым.

Ожидается, что уже на этой неделе в регион прибудет вторая линия, которая будет также работать на «Медисинтезе», увеличив производство масок до 10 миллионов штук в месяц. Предполагается, что, прежде всего, продукция будет поступать в медицинские и социальные учреждения региона.

Еще одна линия, приобретенная на средства главы РМК Игоря Алтушкина, будет смонтирована и начнет работу на территории Челябинской области. Это сделано для того чтобы ускорить процесс запуска производства масок на Урале и снять их дефицит.

Напомним, что в апреле в Екатеринбург прибыли четыре самолета с гуманитарной помощью, приобретенной Фондом святой Екатерины на средства главы РМК Игоря Алтушкина. Расходы на транспортировку взял на себя Андрей Симановский.

Кроме того, по заявке региональных властей РМК и УГМК дополнительно закупили 100 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на 3,3 млн долларов. В начале мая на Урал их доставит дополнительный, пятый по счету, самолет. Оборудование поровну распределят между Челябинском и Екатеринбургом.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 29.04.20

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